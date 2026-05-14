Ramallah’da Osmanlı Arşivleri Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramallah’da Osmanlı Arşivleri Paneli

14.05.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs YEE, Batı Şeria’da mülkiyet sistemi üzerine panel düzenledi, Osmanlı belgeleri vurgulandı.

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Filistin'de Mülkiyet ve Arazi Sistemi" konulu bir panel düzenlendi.

AA muhabirinin aktardığına göre panele, Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ensar Fırat, Ramallah Şubesi Müdürü Dr. Abdulkadir Satih ile çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşan Fırat, Osmanlı arşivlerinde Filistin ve Arap ülkelerine ilişkin çok büyük miktarda belge bulunduğunu belirtti.

Bu mirasın korunması ve değerlendirilmesi için ortak çalışmanın önemine dikkati çeken Fırat, Osmanlı Devleti'nin birçok İslam devleti gibi farklı alanlarda derin ve kapsamlı bir tarihe sahip olduğunu ifade etti.

Fırat, Osmanlı Devleti'nin en önemli özelliklerinden birinin "her şeyi kayıt altına alması" olduğunu söyledi.

Türkiye'de muhafaza edilen Osmanlı arşiv belgelerinin sayısının yaklaşık 300 milyona ulaştığını kaydeden Fırat, Cezayir, Suriye, Mısır ve Irak gibi daha önce Osmanlı yönetiminde bulunan ülkelerde de çok sayıda belge bulunduğunu aktardı.

Osmanlıca belgelerin bir kısmının yaklaşık 500 yıl öncesine dayandığını belirten Fırat, Türkiye'nin uzun yıllar bu belgelerin okunması konusunda zorluk yaşadığını ancak zamanla Anadolu, Balkanlar ve diğer bölgelere ilişkin tarihi kayıtları okuyabilecek uzman kadrolar yetiştirildiğini ifade etti.

Fırat, Filistin dahil Arap ülkelerine ilişkin belgelerin halen kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu belirterek, gelecek dönemde bu alana ilginin artmasını beklediklerini söyledi.

Arap ülkelerinden binlerce kişinin modern ve eski Türkçeyi öğrendiğini kaydeden Fırat, bu kişilerin söz konusu belgelerin öneminden dolayı arşiv çalışmalarına yöneldiğini dile getirdi.

Fırat, Osmanlı Devleti'nin geçmişte kaldığını ancak ortak mirasın bugün de önemini koruduğunu belirterek, "Bu kadar büyük yazılı tarih mirasının daha fazla ilgi görmesi gerekiyor." dedi.

Gelecekte Filistin kurumlarıyla Osmanlı arşivleri ve kayıtları konusunda ortak çalışmalar yürütüleceğini aktaran Fırat, söz konusu arşivlerin kültürel, sosyal ve siyasi açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramallah’da Osmanlı Arşivleri Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:19:15. #7.13#
SON DAKİKA: Ramallah’da Osmanlı Arşivleri Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.