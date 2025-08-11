Ramallah'ta 30 Filistinli Aile Göçtü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin kuzeybatısında, İsrail askerlerinin sık sık düzenlediği baskınlar ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle 30 Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Beyder Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu, İsrail güçlerinin doğrudan koruması altında hareket eden ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Cebel el-Cehalin Araplarını göçe zorladığını açıkladı.

Kuruluş, Deyr Ammar köyü yakınlarındaki "Ayn Eyub" adlı Arap topluluğunun, son günlerde yerleşimciler tarafından, ev ve barınakların yakılması, hayvanların zehirlenmesi ile kadın ve çocukların sindirilmesi gibi saldırılara maruz bırakıldığını bildirdi.

Açıklamada, bu saldırıların halkı korku ve kaos ortamında bölgeyi terk etmeye zorladığı belirtilerek Ayn Eyub bölgesinde yaşananlar, "Filistinlileri topraklarından sürmeyi hedefleyen yayılmacı politikanın bir parçası olan organize zorla göç ettirme olarak" nitelendi.

Kuruluş, İsrail güçlerinin saldırıları gerçekleştiren yerleşimcilere koruma sağladığını ve bu saldırıların, Batı Şeria'daki Bedevi topluluklarını hedef alan ve giderek artan bir şiddet dalgası olduğunu vurguladı.

İnsan hakları kuruluşlarına, İsrail'in ihlallerini kamuoyuna duyurma çağrısında bulunan kuruluş, uluslararası yaptırımlar uygulanmadığı takdirde bu ihlallerin süreceğini, bunun da Filistinlilerin daha fazla göçe ve saldırıya maruz kalmasına yol açacağını ifade etti.

Kuruluş Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorla göç ettirilenlerin 30 aileden oluştuğunu ve bunun onlarca kişiyi kapsadığını söyledi.