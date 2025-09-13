Ramallah'ta Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün ateş açarak yaraladığı Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri dün Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünü Silvad kasabasına bağlayan caddede bir grup gence ateş açtı. Saldırıda yaralanan Muhammed İsa Ahmed Alevi (21) hastaneye kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Alevi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.