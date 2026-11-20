İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliyi öldürdüğü, naaşını da alıkoyduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Ramallah'ın Dura el-Kara köyünde Mesud Selim Abdu (42) isimli Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Askerler, Abdu'nun naaşını da alıkoydu.

Güvenlik kaynakları ise saldırının, Dura el-Kara köyü yakınlarındaki bir yerleşim yerinin güvenlik görevlisi tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, saldırıda bir kişinin öldüğü, bir diğerinin ise yaralandığını ifade etti.