Ramallah'ta İsrail Baskını: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ramallah'ta İsrail Baskını: 2 Yaralı

19.10.2025 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri Ramallah'ta baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi yaraladı, 1 kişi gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskında biri ağır 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı haberde, Filistinliler gibi giyinen ve Arapça konuşan "mustaribin" isimli İsrail askeri birliklerinin, Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlilere ateş açtığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu baskında biri ağır olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Baskında ayrıca 1 Filistinlinin de aracından çıkarılarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Ramallah, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramallah'ta İsrail Baskını: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka’da Hakan Safi sürprizi 26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka'da Hakan Safi sürprizi
MKE Ankaragücü’nün Yeni Başkanı Seçildi MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı Seçildi

16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
16:04
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
15:56
Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 16:57:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ramallah'ta İsrail Baskını: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.