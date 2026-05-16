Ramallah'ta İsrail Baskını ve Saldırılar

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir ağılı ateşe verdiği ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'a bağlı Turmusayya beldesinin dış mahallelerine baskın düzenledi.

Fanatik İsrailliler, Filistinli Fethi Halid Şelbi'ye ait ağıl olarak kullanılan bir yapıyı ateşe verdi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Öte yandan, Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şuafat Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi darbederek gözaltına aldı.

İsrail askerleri gözaltına aldığı Yusuf Haşim Huşiye'nin evine baskın düzenleyerek, evdeki eşyaları tahrip etti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya ve Nablus kentlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri, Nablus kentindeki Zavata ve Tel köylerinden 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporuna göre, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı düzenlemişti.

Rapora göre, İsrail ordusu 1097 saldırı düzenlerken, gaspçı İsrailliler 540 saldırıda bulundu. Saldırıların en yoğun olduğu bölgelerin 402 olayla Nablus, 340 olayla El Halil, 312 olayla Ramallah-Bire, 171 olayla da Beytüllahim olduğu kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.