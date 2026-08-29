Ramallah'ta İsrail Saldırısı: 3 Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri saldırılarda 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynakların AA muhabirine yaptıkları açıklamalara göre, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir ve Ebu Fellah köyleri arasında bulunan Er-Ras bölgesindeki arazisine giden Abdulfettah Hamayil, bir grup İsrailli tarafından saldırıya uğradı ve ağır şekilde darbedildi.

Hamayil saldırı sonucu yaralanırken aracı gasbedildi. Hamayil, tedavi için Ebu Fellah Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad beldesinde de 75 yaşındaki Muna ile 65 yaşındaki kız kardeşi Aliye Mahmud Hamed, arazilerinde incir topladıkları sırada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.

İsrailliler tarafından ağır şekilde darbedilen kardeşlerin vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri ve yaralanmalar oluştu. Saldırganlar ayrıca kardeşlerin cep telefonları ile araçlarının anahtarlarını gasbettiler.

Beytüllahim'de provokatif turlar

Beytüllahim vilayetinde de Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, kentin güneydoğusundaki Halayil el-Levz bölgesindeki tarım arazilerinde provokatif turlar düzenledi.

Söz konusu bölgedeki vatandaşların saldırıya uğradığı ve arazilerinde çalışmalarının engellendiği, bu uygulamalarla Filistinlilerin topraklarını terk etmeye ve arazilerin gasbedilerek yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine zemin hazırlanmaya çalışıldığı belirtildi.

Temmuz ayında 2 bin 256 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuz ayında Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine karşı 2 bin 256 saldırı düzenlediler.

Bu saldırıların 1.458'i İsrail ordusu, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldı.