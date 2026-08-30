Ramallah'ta İsrail Saldırısı: 4 Yara
İsrailli saldırganlar Ramallah'ta 4 Filistinliyi yaraladı; köydeki evlere de saldırdı.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şerianın Ramallah kentine saldırısında 4 kişi yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyünde Filistinlilerin araçlarına saldırdı.
İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleşen saldırıda, 4 Filistinli açılan ateş sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İsrailliler ayrıca köydeki bazı evlere saldırdı. İsrail askerleri ise köyün girişini kapatarak Filistinlilerin giriş-çıkışlarına engel oldu.
Muğayyir ve Ramallah'a bağlı diğer köylere İsrailliler tarafından sürekli saldırı düzenleniyor.
Kaynak: AA
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