Ramaphosa, ABD'nin Zimbabve yaptırımlarının koşulsuz kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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Ramaphosa, ABD'nin Zimbabve yaptırımlarının koşulsuz kaldırılmasını istedi

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SADC dönem başkanı Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ABD'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımlarının tamamen ve koşulsuz kaldırılması çağrısında bulundu. Ramaphosa, yaptırımların halkın ekonomik sıkıntılarını artırdığını ve etkilerinin bölgenin tamamına uzandığını belirtti.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımlarının tamamen ve koşulsuz kaldırılması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) dönem başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Ramaphosa, SADC Yaptırım Karşıtı Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, yaptırımların Zimbabve halkının ekonomik sıkıntılarını artırdığını belirtti.

Ramaphosa, "Topluluğumuzun dünyaya mesajı açıktır. Kardeş ülkemiz Zimbabve'ye yönelik yaptırımların tamamen ve koşulsuz kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yaşanan jeopolitik ve ekonomik güçlüklerin bölge ekonomilerini ciddi biçimde etkilediğini kaydeden Ramaphosa, "Zimbabve'ye uygulanan yaptırımlar, bu zorlu uluslararası ortamda ülke halkının üzerindeki yükü daha da artırmaktadır." dedi.

Ramaphosa, SADC olarak yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, Zimbabve'ye yönelik yaptırımların etkilerinin gerçekte Güney Afrika bölgesinin tamamına uzandığını ifade etti.

Zimbabve'ye uygulanan yaptırımları "hukuka aykırı" olarak nitelendiren Ramaphosa, yaptırım uygulayan ülkeleri de "diyaloğa öncelik vermeye" çağırdı.

Zimbabve'ye yönelik yaptırımlar

ABD, Zimbabve'de demokratik süreçlerin engellenmesi, insan hakları ihlalleri ve siyasi şiddet gerekçeleriyle 2003'te başlattığı ülkeye özgü yaptırım programını Mart 2024'te sona erdirmişti.

Ancak Washington yönetimi, aynı tarihte Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi ve 3 kuruluşa, yolsuzluk ve ciddi insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB) ise Zimbabve'de demokrasi ve insan haklarına ilişkin gelişmeler nedeniyle 2002'de başlattığı yaptırımlar kapsamındaki seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma tedbirlerini Şubat 2026'da kaldırırken silah ambargosunu Şubat 2027'ye kadar uzatmıştı.

İngiltere de 2021'de demokratik kurumlara yönelik müdahaleler ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle bazı Zimbabveli yetkililere seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma yaptırımları uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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