Ramaphosa BRICS'te yapay zeka uyarısı yaptı, bağımsız denetim mekanizması önerdi - Son Dakika
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Ramaphosa BRICS'te yapay zeka uyarısı yaptı, bağımsız denetim mekanizması önerdi

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde yapay zekanın toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini ancak insan kontrolünü aşmaması gerektiğini söyledi. Ramaphosa, yapay zekanın bağımsız bilimsel değerlendirmesini yapacak uluslararası bir mekanizma kurulmasını önerdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yapay zekanın toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini belirterek, teknolojinin insanın anlama, denetleme ve kontrol etme kapasitesini aştığı bir noktaya asla gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Ramaphosa, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne hitap etti.

Yapay zeka modellerinin giderek daha güçlü hale geldiğini, ekonomik ile sosyal hayatın neredeyse her alanını yeniden şekillendirdiğini dile getiren Ramaphosa, "Yapay zeka ve ilgili teknolojiler, üretkenlik ve insanlığın gelişimi açısından yeni bir dönemin kapısını aralama potansiyeline sahip." dedi.

Ramaphosa, etkili ve sorumlu şekilde kullanılması halinde yapay zekanın toplumsal eşitsizlik ve yoksulluk gibi sorunların giderilmesindeki çabalara destek verebileceğini söyledi.

Bu teknolojinin, sağlık, eğitim, bilimsel keşif, tarımsal üretkenlik ve kalkınma alanlarını dönüştürme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ramaphosa, yapay zeka geliştiricilerinin yaptıkları uyarıların dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Ramaphosa, uzmanların, ileri düzey siber operasyonlar düzenleyebilen, biyolojik silahların geliştirilmesine yardımcı olabilen, otonom hareket edebilen, manipülasyon ve kitlesel gözetim yapabilen, istihdamı sekteye uğratabilecek ve nihayetinde insanlar tarafından kontrol edilmesi güçleşebilecek sistemlere karşı uyardığına işaret etti.

"Bu nedenle yapay zekadan ne korkmalı ne de ona pervasızca yaklaşmalıyız." değerlendirmesinde bulunan Ramaphosa, yapay zeka şirketlerinin hükümet denetimine tabi tutulması gerektiğini söyleyen Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei ile hemfikir olduğunu belirtti.

Ramaphosa, teknolojinin insanın anlama, denetleme ve kontrol etme kapasitesini aştığı bir noktaya asla gelinmemesi gerektiğinin altını çizerek, BRICS kapsamında, yapay zekanın "bağımsız bilimsel değerlendirmesini yapacak uluslararası bir mekanizmanın" kurulması önerisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramaphosa BRICS'te yapay zeka uyarısı yaptı, bağımsız denetim mekanizması önerdi - Son Dakika

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