Ramaphosa, Ekurhuleni'deki 11 kadın cesedinin ardından yeni tedbirleri açıkladı - Son Dakika
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Ramaphosa, Ekurhuleni'deki 11 kadın cesedinin ardından yeni tedbirleri açıkladı

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ekurhuleni'de temmuzdan bu yana 11 kadın cesedi bulunmasının ardından kadın ve çocuklara yönelik çözülmemiş suç dosyalarının yeniden inceleneceğini açıkladı. Ramaphosa, 30, 60 ve 90 günlük süreleri içeren yeni tedbirleri duyurdu.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde 11 kadın cesedi bulunmasının ardından, ülke çapında kadın ve çocuklara yönelik çözülmemiş ağır suç dosyalarının yeniden inceleneceğini bildirdi.

Ramaphosa, ülkede son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Kadına yönelik şiddeti "derin bir acı ve ulusal utanç kaynağı" olarak nitelendiren Ramaphosa, hükümetin bugüne kadar attığı adımların yeterli olmadığını belirterek, 30, 60 ve 90 günlük süreler içeren yeni tedbirleri açıkladı.

Ramaphosa, ülke çapında, kadın ve çocuklara yönelik çözülmemiş cinayet, cinayete teşebbüs, tecavüz ve ağır cinsel suç vakalarına odaklanacak bir çalışma başlatılacağını belirterek, "Polis ve Adalet bakanlarına çözülmemiş vakaların yeniden ele alınması için ülke çapında çalışma başlatmaları talimatını verdim." dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı 90 günlük eylem planı

Ramaphosa, ülkedeki tüm belediyelere, kadınların güvenliğini tehdit eden alanları belirlemek üzere güvenlik denetimi yapmaları ve 60 gün içinde çalışmayan sokak lambaları, bakımsız kamusal alanlar, güvensiz ulaşım güzergahları, parklar ve diğer riskli noktaların belirlenmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Şiddet olaylarında alkol tüketiminin de önemli faktör olduğuna dikkati çeken Ramaphosa, ruhsat koşullarına uymayan alkollü içki satış noktalarına karşı daha sıkı uygulamalara gidileceğini ifade etti.

Ramaphosa, Ekurhuleni'deki kadın cinayetlerine ilişkin soruşturmaların en üst düzeyde ele alındığını, bazı şüphelilerin yakalandığını ve soruşturmalarda başka şüphelilerin de tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmaların sonuçsuz kalmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Ramaphosa, ülkede görünür polis varlığının artırılacağını söyledi.

Johannesburg'un doğusunda bulunan kadın cesetleri

Ülkenin en büyük şehri Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni'de temmuzdan bu yana 11 kadın cesedi bulunmuştu. Cinayetler, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı protestolara yol açmıştı.

Ekurhuleni'nin Dawn Park bölgesinde 17 Eylül'de cesedi bulunan Jabulile Ntimba'nın cinayetiyle ilgili 2 kadın tutuklanmıştı.

Yerel basında cinayetlerin bir seri katil tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali gündeme getirilirken polis, olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Dünya genelinde cinayet oranlarının en yüksek görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da, polis verilerine göre, 2025 yılında 23 binden fazla cinayet işlenmiş, bu yıl nisan-haziranda ise 5 bin 427 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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