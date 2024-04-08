Ramazan Ayında 103 Bin 679 Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Ramazan Ayında 103 Bin 679 Gıda Denetimi Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında yaklaşık 103 bin 679 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde tespit edilen 1022 uygunsuzluk için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti. Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, haksız rekabetin önlenmesi için çalıştıklarını ve 2023'te 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdiklerini söyledi. Ramazan ayı boyunca özellikle unlu mamuller, pastacılık-tatlı ürünleri, ekmek, şeker-şekerli mamuller, et-et ürünleri, süt-süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdiklerini vurguladı. Yumaklı, vatandaşların gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na veya Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini sözlerine ekledi.

08.04.2024 09:43
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında yaklaşık 103 bin 679 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde tespit edilen 1022 uygunsuzluk için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Yumaklı, Bakanlığının gerçekleştirdiği ramazan denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık olarak sorumluluk alanlarından birisinin de vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması olduğuna işaret eden Yumaklı, bu konuya büyük hassasiyet gösterdiklerini bildirdi.

Yumaklı, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Piyasada haksız rekabetin önlenmesi için de çalıştıklarına dikkati çeken Yumaklı, "Bakanlık olarak 2023'te 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladık." ifadesini kullandı.

Yumaklı, gıda güvenliğini temin etmek amacıyla yürüttükleri faaliyetleri ve gıda denetimlerini ramazan ayı boyunca aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütmeye devam ettiklerini aktardı.

Ramazan kolilerine yönelik kontroller

Yumaklı, ramazanla birlikte halkın tüketim alışkanlıklarında oluşacak muhtemel değişiklikleri göz önünde bulundurarak, özellikle tüketiminin artması muhtemel olan un-unlu mamuller, pastacılık-tatlı ürünleri, ekmek, şeker-şekerli mamuller, et-et ürünleri, süt-süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde başta hijyen olmak üzere gerekli resmi kontrolleri yürüttüklerini bildiren Yumaklı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ramazan paketi-kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık. Bu kapsamda, ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisiyle ???????103 bin 679 denetim gerçekleştirdik. Söz konusu denetimler sonucunda 1022 işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunsuzluktan dolayı verildi."

"Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız"

Yumaklı, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla denetimlerin de artırıldığını belirterek, ekiplerin şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollere hassasiyet gösterdiklerine dikkati çekti.

Tüketicilerin gıdayla ilgili ihbar ve şikayetini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini kaydeden Yumaklı, "Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir, tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Tarım, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Ayında 103 Bin 679 Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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