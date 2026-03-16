Ramazan Bayramı'nda Trenlere Kapasite Artışı
Ramazan Bayramı'nda Trenlere Kapasite Artışı

16.03.2026 12:13
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8.898 kişilik kapasite artışı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

'YHT'YE 2 BİN 898 KİŞİLİK 6 EK SEFER'

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Uraloğlu, "Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirileceğini belirtti.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERDE 6 BİN KİŞİLİK EK KOLTUK KAPASİTESİ

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "19 Mart-23 Mart tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

'TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ'

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:10
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi
Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:18:41.
Advertisement
