Ramazan Bayramı öncesinde otogarda yoğunluk yaşanıyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT
İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan otogarda Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşandı. Konya'ya gideceğini söyleyen bir yurttaş, bilet fiyatlarından dert yanarak "Bileti yaklaşık 10 gün önce aldım. Şu anda açık artırmayla gidiyor biletler. Bayram fırsatını değerlendiriyor onlar da. Bin lira ya aldım bileti. Daha önce 650-700 lira arasındaydı" dedi.
Ramazan Bayramı nedeniyle şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliği ANKA Haber Ajansı görüntüledi.
Çoğu memleketine gidecek olan yolcular, bilet fiyatlarından dert yakındı. Konya'ya gideceğini söyleyen bir yurttaş, "Bileti yaklaşık 10 gün önce aldım. Şu anda açık artırmayla gidiyor biletler. Bayram fırsatını değerlendiriyor onlar da. Bin lira ya aldım bileti. Daha önce 650-700 lira arasındaydı. Bayramdan sonra dönüş yapacağım tekrar. Onu almadım. Hızlı trenle gelmeyi düşünüyorum" dedi.
"HEP FIRSAT KOLLUYORUZ İNSANLIK OLARAK"
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul'a aktarma yoluyla Kastamonu'ya gideceğini söyleyen bir yurttaş da mağduriyetini şöyle anlattı:
"Tek firma olduğu için bilet zaten bulamıyoruz. Bayram tatili zaten yoğun. Herkes memleketine gidiyor. Mecbur gitmek zorundayım çünkü 9 gün tatil. Bilet fiyatları yüksek. Bundan bir ay önce 800 liraya buradan gidiyordum, şu an bin 200, bin 300 lira. Bayram tatilinde zaten köprü ücretleri ücretsiz. Bilet fiyatları gerçekten yüksek, bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Yer sıkıntısı zaten var. Deprem oluyor, ev kiraları artıyor. Hep zaten böyle fırsat kolluyoruz insanlık olarak. Ülke zaten zor durumda. En azından bilet fiyatlarını makul seviyede tutsalardı ya da sabit tutsalardı çok daha iyi olurdu. Bir hafta önce Kastamonu bilet fiyatlarına baktım, 900 küsur istiyordu. Şu an aldım bin 200 liraya. Emekliler gidecek memleketine. Emeklilerin durumu zaten ortada. İndirimli olması iyi olurdu bizim için ama tamamen hayal kırıklığı oldu. Benim sürekli koltuk numaram değişti. Ek sefer çıkaracaksanız ben koltuk numaralarıyla uğraşmak zorunda değilim."
"BİLETİ BİR AY ÖNCE ALDIM"
Eşiyle ve kızıyla birlikte Düzce'ye gideceklerini dile getiren başka bir yurttaş ise "Bayram dolayısıyla ücretler artmış durumda. Bayramdan sonra eski seviyesine gelmesini arz ediyoruz. Gerçekten ekonomik kriz herkesi etkiliyor. Bir hafta kalacağım. Bileti bir ay önce aldım. İyi ki de aldım. Bugün sordum yazıhaneye, 700 lira. Ben aldım 3 kişi, bin 500 lira. 600 lira fark var. Karımız oldu. Dönüş biletini de bugün aldım. Bayram dolayısıyla herkes mecbur kalıyor, firmalar da onun için artırıyor. Akaryakıt fiyatları uçuyor, normal karşılıyoruz" dedi.
Bir kız çocuğu da kameraya tebessüm ettiren "Bayram olacak, çok mutluyuz. Haberde kalın, görüşürüz" mesajını verdi.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı öncesinde otogarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi. Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık.' diye konuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, 'Tabii, bu tatil de fırsat oldu.' dedi. Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
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