Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı

Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı
12.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve vefa kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla 81 ilde yapılan çalışma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve vefa kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla 81 ilde yapılan çalışma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri ve Çocuk Destek Merkezlerinde (ÇEKOM) kalan çocuklar, program kapsamında şehitlik ziyaretinde bulunarak dua okudu.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı uygulanan proje çerçevesinde çocuklar, şehit mezarlarının bakımını ve temizliğini yapıp mezarları düzenli olarak ziyaret edecek.

Hayata geçirilen uygulamayla hem şehitlere yönelik toplumsal vefa duygusunun güçlendirilmesi hem de çocuklarda milli değerler, sorumluluk bilinci ve aidiyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Etkinliğin Türkiye genelindeki başlangıcını simgeleyen tanıtım programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bugün 81 ilde başlatıldığını belirtti.

Turan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla şehitlerimizin kabirlerine, bakım onarım noktasında her türlü hizmeti çok güzel yapıyor. Biz de bu sürece hem manevi doygunluk anlamında hem de hizmet verdiğimiz kesimin, çocuklarımızın bu süreci yaşaması anlamında şehit kabirlerimizi dolaşarak, dualarımızı ederek, çiçeklerimizi dikerek, sulayarak katkı sağlıyoruz. Gençlerimizin bu duyguyu yaşaması, onların da vatan millet noktasında şehit olmuş büyüklerimizin manevi duygusunu yaşaması anlamında başlatılan bir proje." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın başlattığı yeni uygulama kapsamında tüm şehit mezarlıklarının kayıtlarının dijital ortama aktarılacağını dile getiren Turan, "Herhangi bir ziyaret esnasında kişiler gittiği ilde bir şehidimizin nerede olduğunu bulması anlamında bir kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle başlatılan bir proje. Şehitliklerimiz var, bir de şehitlik dışında mezarlıklarda olan şehit mezarlarımız var. Şehitlerimizin bir kısmının ailesi il dışında yaşayabiliyor veya sık sık ziyarete gelinemeyen şehitlerimiz olabiliyor. O kabirlerin de daha sık ziyaret edilmesi anlamında ziyaretlerimizi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı öncesi 'Şehitlere Vefa' programı - Son Dakika

Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:50
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:05:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.