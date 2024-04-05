Ramazan Bayramı Tatilinde Kırıkkale\'de Trafik Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.
Ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin aksamaması için denetimlerini arttırdı.
Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.
Trafik yoğunluğunun akşam ve yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.
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Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi zincir marketler ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü ve hijyen gibi konular incelendi.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Kadir Gecesi'nde 5 bin kişilik toplu iftar programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu program dron ile havadan görüntülendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde gazeteci Sedat Ceylan, 1 oy farkla muhtar seçildi. Ceylan, mazbatasını alarak görevine başladı ve köyün ihtiyaçlarını resmi kurumlara iletmeye devam edeceğini belirtti.
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