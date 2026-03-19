Ramazan'da 'Gönül Seferberliği' ile 610 Bin Hane Ziyaret Edildi
Ramazan'da 'Gönül Seferberliği' ile 610 Bin Hane Ziyaret Edildi

Ramazan\'da \'Gönül Seferberliği\' ile 610 Bin Hane Ziyaret Edildi
19.03.2026 10:31
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ramazan ayında gerçekleştirilen 'Gönül Seferberliği' çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 610 bin hane ziyaret etti. Bu ziyaretler, aile bağlarını güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapıldı. Bakan Göktaş, bu buluşmaların devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ramazan ayında yürütülen "Gönül Seferberliği" çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 610 bin hane ziyaret edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ramazan ayında da 81 ilde sürdürüldü.

Bu kapsamda, başta yöneticiler olmak üzere, merkez ve taşra teşkilatı, Sosyal Hizmet Merkezleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarınca çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşları ziyaret edildi. Şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler ve Bakanlık hizmet modellerinden yararlanan aileler de ramazan ayında yalnız bırakılmadı.

Ramazan ayının dayanışma ruhuyla vatandaşlarla güçlü bağ kurmak amacıyla sahaya inen Bakanlık ekipleri, "Gönül Seferberliği" kapsamında ülke genelinde yaklaşık 610 bin haneye ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla haneleri ziyaret eden ekipler, ailelere devletin yanlarında olduğu mesajını iletti.

Ziyaretlerde, vatandaşların memnuniyet düzeyleri ile sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve talepler dinlendi, ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

"Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Sahadan elde edilen geri bildirimlerin, Bakanlığın hizmet politikalarına katkı sağlaması ve sosyal hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı şekilde yürütülmesine zemin oluşturması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın kapısını çalarken sadece bir ziyaret gerçekleştirmiyoruz, aynı sofrayı paylaşıyor, aynı duyguda buluşuyoruz. Ziyaretlerde kurulan samimi bağlar bizim için çok kıymetli. Her hanede bir tebessüm görmek, bir gönüle dokunmak en büyük motivasyonumuz. Bu buluşmalar, devlet ile millet arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Son 24 yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan'da 'Gönül Seferberliği' ile 610 Bin Hane Ziyaret Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
SON DAKİKA: Ramazan'da 'Gönül Seferberliği' ile 610 Bin Hane Ziyaret Edildi - Son Dakika
