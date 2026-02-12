Ramazan'da Öğrenciler için Etkinlikler - Son Dakika
Ramazan'da Öğrenciler için Etkinlikler

12.02.2026 15:50
Okullarda ramazan ayı boyunca milli ve manevi değerleri geliştirecek etkinlikler yapılacak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, ramazan ayı boyunca okullarda öğrencilerin milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri' konulu yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda her vatandaşın milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunun açıkça vurgulandığına işaret edildi. Yazıda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2'nci maddesinde Türk milli eğitiminin genel amacının milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, bu değerleri davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek olduğunun hüküm altına alındığı belirtildi.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 1'inci maddesine göre ilköğretimin, öğrencilerin bedeni, zihni ve ahlaki gelişimlerine hizmet eden temel bir eğitim süreci olduğuna dikkat çekilerek, "Bu yasal çerçeve, eğitim sistemimizin akademik kazanımların yanı sıra ahlaki olgunluğu, toplumsal sorumluluğu ve değer temelli gelişimi esas alan bütüncül bir anlayışla yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla güncellenen öğretim programlarında milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde ele alan, bilgiyi ahlaki sorumlulukla bütünleştiren bütüncül bir eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Modelin temel hedefi; bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bir arada geliştirilmesi esasına dayanarak yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmektir" değerlendirmesine yer verildi.

RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerin hayatın her alanında sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin amaçladığı belirtilen yazıda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ile değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas almaktadır. Bu itibarla ramazan ayı; toplumsal hayatımızda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin daha da belirgin hale geldiği ve aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın bir imkanı olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşma bilincini geliştirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık kazandırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinliklerin planlanarak uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 81 ilimizde ramazan ayına yönelik 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI PLANLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; söz konusu yazı doğrultusunda, 81 ilde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla kültürel mirası yansıtan, paylaşma ve birlikte olma bilincini güçlendiren 'Maarifin Kalbinde Ramazan' şenlikleri yapılacak. Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik 'İftarda Konuşalım' söyleşi programları düzenlenecek. Okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak. Okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ile uyumlu, 'erdem-değer-eylem' çerçevesi ve 'sosyal duygusal öğrenme' becerileri doğrultusunda, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okul imkanları dikkate alınarak gizlilik, mahremiyet ve insan onurunu koruyucu hassasiyetler gözetilerek gönüllülük esasına dayalı olarak planlanacak. Etkinlikler, eğitim ortamlarının niteliğini destekleyecek ve okul dışı öğrenme ortamları çalışmalarının verimliliğini artıracak şekilde, hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

