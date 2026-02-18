Ramazan İçin Fener Alayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan İçin Fener Alayı Düzenlendi

Ramazan İçin Fener Alayı Düzenlendi
18.02.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya ve Kocaeli'de ramazan ayını karşılama etkinliği kapsamında fener alayı yapıldı.

Sakarya ve Kocaeli'de ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

Adapazarı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince (ADADER) Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuklara yönelik ramazan ayı fener alayı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki dernek binasında velilerinin gözetiminde toplanan çocuklara fener, balon, kaymak gibi çeşitli hediyeler verildi.

Caddede bir süre yürüyüş yapan çocuklar, daha sonra teravih namazı için camiye gitti.

ADADER Başkanı Muharrem Küçükosmanoğlu, AA muhabirine, ramazan fener alayını ecdadın, İslam ülkelerindeki birçok Müslümanın geleneksel olarak düzenlediğini söyledi.

Dernek olarak 3. kez fener alayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Küçükosmanoğlu, "Burada amacımız ramazanın güzelliğini, manevi atmosferini hem kardeşlerimize hem çocuklarımıza hem de komşularımıza yaşatmak hem de onlarla hatıra bırakabilmek. Çocukların elindeki fenerlerin dünyadaki zulme karşı ışık olsun istiyoruz. Bu dileklerimizle burada başladığımız yürüyüşümüz inşallah ahirete kadar da devam edecek." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Gebze ilçesindeki Eskiçarşı mevkisinde bir araya geldi.

Ellerindeki fenerlerle maniler söyleyip tekbir getiren vatandaşlar, Hükümet Caddesi'nden kent meydanında kurulan iftar çadırına kadar yürüdü.

Burada gerçekleştirilen programda, ilahi ve şiirler söylendi, çocuklar oyun oynadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, AA muhabirine, farkındalık yaratarak ramazana başlamak istediklerini söyledi.

Fener alayının soğuk havaya rağmen kalabalık olduğunu belirten Soba, "Burada ağırlıklı olarak gençlerimiz ve kadınlarımız vardı. Toplumu ramazan atmosferine sokmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin büyük gayretleri var. Bu anlamda bugün Gebze'de vatandaşlarımızla ramazan atmosferine girerek, bismillah diyerek başlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Saadet Çınar, ramazana kavuştukları için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Yasemin Denli de ramazanı şenlikle karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Adapazarı, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan İçin Fener Alayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Altında şok düşüş sonrası tepki alımı Altında şok düşüş sonrası tepki alımı

22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 23:38:06. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan İçin Fener Alayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.