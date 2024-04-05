Ramazan'ın son cuma namazında eller semaya açıldı - Son Dakika
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Ramazan'ın son cuma namazında eller semaya açıldı

Ramazan ayının son cuma namazında dualarının kabul olmasını dileyen vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camisine gelerek ellerini semaya açtı, dualar etti. Kadir Gecesi'nin de Ramazan ayının son cuma gününe denk gelmesi nedeniyle manevi bir iklime kavuşan vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camisini doldu taşırdı. Namazın ardından Ramazan'ın son cumasını Kur'an-ı Kerim okunarak geçirildi.

05.04.2024 19:04
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Ramazan'ın son cuma namazında eller semaya açıldı

ANKARA - 11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında dualarının kabul olmasını dileyen vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camisine gelerek ellerini şemaya açtı, dualar etti.

Ramazan ayının son cumasında ibadet ve dua etmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisine akın etti. Kadir Gecesi'nin de Ramazan ayının son cuma gününe denk gelmesi nedeniyle manevi bir iklime kavuşan vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camisini doldu taşırdı.

Cuma namazına gelen vatandaşlar Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesi de ziyaret etti. Vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin huzurunda da dualar etti. 7'den 70'e herkesin buluştuğu namazın ardından Ramazan'ın son cumasını Kur'an-ı Kerim okunarak geçirildi.

Namazı eda eden bir vatandaş yaptığı konuşmada, Ramazan ayını bir sene boyunca özlemle bekleyeceğini belirterek, "Allah'ıma peygamber efendimize ve bütün Müslüman kardeşlerimize dua ettim. Allah bereket versin. Kimseyi aç ve susuz koymasın. Tabi üzülüyorum. Neden üzülmeyelim? Huzur ve bereket ayı" dedi.

Kaynak: İHA

Hacı Bayram-ı Veli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'ın son cuma namazında eller semaya açıldı - Son Dakika

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