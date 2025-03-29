Ramazan'ın son günü Gaziantep'teki mezarlıklar ve şehitliklerde yoğunluk

GAZİANTEP - Ramazan ayının son günü Gaziantep'teki mezarlıklar ve şehitliklerde yoğunluk yaşandı. Şehit yakınları ve vatandaşlar, yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara akın ederken yaşanan araç ve yaya yoğunluğu dikkat çekti.

Şehit yakınları şehitlikte, vatandaşlar ise hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı Gaziantep Asri Mezarlığa sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek bol bol Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşlar da yakınlarına ait mezarların çevresinde temizlik yapıp, mezarları suladıktan sonra yanlarında getirdikleri şekerleri çocuklara dağıttı.

"Oğlumu kucağıma aldım, tıpkı o ilk günkü gibiydi"

Kilis'te Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın Annesi Feride Kaya, "Bayramlar yüreğimi dağlıyor. Elbette bayram Allah'ın bayramıdır. Benim oğlum, bayramdan 13 gün önce şehit düştü. O yüzden bayramlar bana hep hüzün getiriyor. İçim yanıyor, gelmesini hiç istemiyorum. Bizi ayakta tutan, Rabbimize olan inancımızdır, hamdolsun" dedi.

"Sonuna kadar vatanı için savaştı"

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün babası Nihat Özcücük de, "Bayramlar buruk geçiyor. Oğlum şehit oldu. 'Oğlum' dedim, 'beni kaygı içinde bırakma'. ' Baba, operasyondan dönünce seni ararım' dedi ama şehadetle döndü. Onun için vatan, bayrak, ezan, Kur'an, namus her şeyden önce gelirdi. Zaten bu uğurda gitti. Sonuna kadar vatanı için savaştı" şeklinde konuştu.

"Bir yanım buruk, bir yanım gururlu"

Anne Fatma Özcücük, "Bir yanım hep buruk kaldı. Bir daha görememenin ağır yükü içimde. Ama bir yanım da cennet ehli olduğuna inanmanın huzuruyla teselli buluyor. Bugün bu topraklarda özgür yaşıyorsak, her bir şehidimizin, oğlumun ve silah arkadaşlarının fedakarlığı sayesindedir. Vatan, ilelebet var olsun diye nice şehitler verdik, nice şehitler vereceğiz. Bu düzen böyle geldi, böyle de gidecek. Gerekirse biz de canımızı veririz bu vatan için. Bizim için bayram, artık burada başlıyor, burada bitiyor" diye konuştu.