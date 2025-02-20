Ramazan Pidesi Fiyatları Açıklandı

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(ANKARA) - Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ankara'da 250 gram Ramazan pidesinin 20 liradan satılacağını duyurdu.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, geçen sene 250 gramı 15 lira olan Ramazan pidesinin, bu yıl 20 liradan satılacağını açıkladı. Alnıaçık, 400 gram yumurtalı Ramazan pidesinin fiyatının ise 40 lira olarak belirlendiğini bildirdi.