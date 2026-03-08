Ramazan Sokağı'nda İtikaf Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Sokağı'nda İtikaf Programı

Ramazan Sokağı\'nda İtikaf Programı
08.03.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan Sokağı'nda itikafın önemini vurguladı ve ibadet önerilerinde bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Camisi baş imam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinlikleri kapsamında Edirnelilerle bir araya geldi.

Ay, etkinlik çadırında düzenlenen "ramazanın son günleri nasıl değerlendirilmeli?" konulu programda, başı rahmet ortası mağfiret olan ramazanın son günlerinin bol bol ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş yavaş ramazanın son günlerine gelindiğini belirten Ay, "Ramazanın son günlerini peygamberimizin nasıl yaşadığını müzakere ettiğimiz bir sohbet ortamındayız şu anda. Peygamber efendimiz ramazanın son 10 gününde hiç terk etmediği itikaf ibadetini ümmetine sünneti seniye olarak bıraktı. İtikaf adeti kadim bir kulluk geleneğidir." dedi.

Ay, itikafın Hazreti İbrahim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in Medine'de orucun farz kılındığı zaman diliminden sonraki yaşadığı 9 yıl içinde itikaf ibadetini hiç bırakmadığını anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Hicretin sekizinci yılında Mekke'nin fethi sebebiyle seferde oldukları için Medine'de bulunmadıkları için itikaf yapamamıştır peygamberimiz. Fakat ertesi yıl 20 gün itikaf yaparak onu kaza etmiştir. İtikafın önemini de bu manada anlıyoruz. İtikaf ne demektir? İtikaf bir insanın Allah'a ibadet maksadıyla bir caminin, bir mescidin köşesini kendisine mekan tutmasıyla başlar. Ramazan ayının son 10 gününü o kişi gece ve gündüz Kur'an-ı Kerim okuyarak, tespih çekerek, Rabbini zikrederek ve vakit namazlarını kılarak geçirir. Yapılan bir ibadette böyle bir sünneti seniyedir."

Program sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, katılımlarından dolayı Ay'ya teşekkür ederek Edirnekari motifleriyle süslenmiş, Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Mehmet Emin Ay, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Edirne, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Sokağı'nda İtikaf Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:39:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Ramazan Sokağı'nda İtikaf Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.