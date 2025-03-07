Ramazana Hoş Geldin: Cuma Namazı Coşkusu

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk cuması için Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Eski Cami de vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği camiler arasında yer aldı.

Eski Cami Uzman İmam Hatibi Salih Tatlı, gelenek dolayısıyla hutbeye kılıçla çıktı.

Tatlı, hutbede, ramazanın iyilik ayı olduğunu belirtti.

İyiliğin dönüştürücü bir gücü olduğunu aktaran Tatlı, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım. Yüreğimizi kardeşimize, kapımızı komşumuza açalım, bu ramazan ve her zaman." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazında camileri doldurdu.