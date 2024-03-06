Ramazana Sayılı Günler Kala İftariyelik Fiyatlarındaki Artışa Tepki

HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: ONUR BİNGÖL
Ramazana sayılı günler kala iftariyelik fiyatlarındaki artışa tepki büyüyor. Vatandaş, "Her şey o kadar pahalı ki gücümüz yetmiyor" diye yakınıyor...
Ramazan yaklaşıyor, dar gelirli kara kara iftar ve sahur sofrasını nasıl kuracağını düşünüyor... Fiyat artışları durmak bilmiyor... Marketlerde ise etiketler hemen her gün değişiyor... Fiyatlardaki artışla ilgili bir market çalışanı ANKA Haber Ajansı'na konuştu, "Pastırma geçen sene bin 200 lira civarı iken bu sene 2 bine yaklaştı. Hurma 300 liraydı, bu sene 500 lirayı geçti. Genel olarak yüzde 70'lik artış var" ifadelerini kullandı.
"HANGİSİ DAHA UCUZ ONA BAKIYORUZ"
Emekli bir vatandaş ise şunları söyledi:
"Yaşamaya çalışıyoruz. Hayat şartları belli. Salam, pastırma almak hayal oldu artık. Geçmiş dönemlerde iftariyelikler daha boldu. Şu an hurma alıken bile hangisi daha ucuz ona bakıyoruz. Aslında herkesin sofrasında bulunması gereken şeyleri biz artık seçerek almak mecburiyetindeyiz."
"BİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK DAHA İYİ BİR YAŞAM HAK EDİYORUZ"
Başka bir vatandaş, "Geçen markete gittiğimde bütün fiyatların neredeyse iki katına çıktğını gördüm. Marketi dolaşıyorsun ve bir şey alamıyorsun. Bu gerçekten çok acı. Giderek sofralardaki ürün sayısı azalıyor. Biz Türk milleti olarak bunu hak etmiyoruz. İyi bir yaşam hak ediyoruz" diye konuştu.
"HER ŞEY O KADAR PAHALI Kİ GÜCÜMÜZ YETMİYOR"
Bir berber ise hayat pahallığıyla ilgili şunları dedi:
"Alım gücümüz yok. Kıymanın kilosu olmuş 500 lira, pastırmanın kilosu 2 bin lira, tulum peyniri 550 lira... İftariyeliği nasıl alacağız? Her şey o kadar pahalı ki gücümüz yetmiyor. Alım gücü diye bir şey kalmadı. İyi idare edilemiyoruz. Bana göre güzel bir köy ağası bu yönetimden daha iyi idare eder bu ülkeyi."
"BIR YERDE 'DUR' DEMEK LAZIM"
Emekli bir memur ise şunları söyledi:
"Maaşlarımız geriye saydığı için kaliteden ve miktardan ödün vermek zorunda kalıyorum. 60 yaşındayım ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bir yerde 'dur' demek lazım. Çünkü ben acaba maaşıma daha çok zam gelir mi diye düşünürken maaşa zam gelmeden önce her şeye zam geliyor. Onun için bence ücret artışına da 'dur' demek lazım."
"HER ŞEY O KADAR PAHALI Kİ YANLARINA YAKLAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Başka bir emekli ise, "Sadece bir zeytinle orucunu bozabiliyorsa ne mutlu insanlara. Her şey o kadar pahalı ki yanlarına yaklaşmak mümkün değil. Allah herkesin yardımcısı olsun. Önceden pastırmaya kadar her şeyi alabliyorduk. Ama artık mümkün değil. Keşke piyasadan kalksa da görmesek. Çocuklar özellikle görmese keşke. Çok üzülüyorum. Her şeye o kadar hasretler ki... İnşallah bugünlerden en kısa zamanda kurtuluruz" ifadelerini kullandı.
"YAŞAMA SEVİNCİMİZ GİTTİ"
Depremzede bir vatandaş da, "Yaşama sevincimiz gitti. Aylık gelrim 12 bin lira, 10 bin lira ev kirasına veriyorum. 2 bin lira ile ne yapabiliriz?" dedi.
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