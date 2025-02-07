MOSKOVA, 7 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Ramenskoye kentinde düşen uçağın enkazı, 6 Şubat 2025.
Rus yerel medyasının perşembe günü bildirdiğine göre, Moskova bölgesine bağlı Ramenskoye kentinde meydana gelen hafif uçak kazasında 2 pilot hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Ramenskoye'de Uçak Kazası: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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