Rami Kütüphanesi'nde 50 yıl aradan sonra gençlik ve tematik pul sergisi açıldı - Son Dakika
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Rami Kütüphanesi'nde 50 yıl aradan sonra gençlik ve tematik pul sergisi açıldı

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İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Tematik ve Gençlik Pul Sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı. PTT AŞ ile TFDF işbirliğindeki sergi 50 yıl sonra tematik ve gençlik sınıflarını buluşturdu. Sergi 4 Ekim'e kadar gezilebilecek, 3 Ekim'de Palmares Ödül Töreni yapılacak.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi", Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğinde hazırlanan sergide, tematik ve gençlik kategorilerinde hazırlanan pul koleksiyonları yer alıyor.

Açılışa, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Acar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve TFDF Başkanı M. Ziya Ağaoğulları ile koleksiyonerler katıldı.

Ağaoğulları, açılışta yaptığı konuşmada, pulun yalnızca küçük bir kağıt parçası olmadığını belirterek, "Bu küçük bir kağıt parçası gibi görünse de aslında üzerinde bir ülkenin tarihini, kültürünü, sanatını, bilimini, coğrafyasını ve ortak hafızasını taşıyan çok özel bir kültür mirasıdır." dedi.

Serginin 50 yıllık bir geçmişin ardından tematik ve gençlik sınıflarını yeniden bir araya getirdiğini aktaran Ağaoğulları, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ilk gençlik sergisi 1976 yılında Samsun'da gerçekleştirilmiş. Son gençlik ve tematik sergisi ise 1988 yılında Antalya'da filatelistlerle buluşmuştu. 1976'daki o ilk adımdan bu yana tam 50 yıllık bir süre geride bıraktığımız bu anlamlı yılda gençlerimizi ve tematik filateliyi yeniden aynı çatı altında buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yarım asırlık bir tarihi dönüm noktasında filatelinin geleceğine dair yeni ve güçlü bir sayfa açıyoruz."

"Geleceğin koleksiyoncularını yetiştirmek istiyoruz"

Ağaoğulları, filatelinin gençlere kazandırdığı birikime dikkati çekerek, "Bu sergide eserlerini sergileyen gençlerimizin her biri bize aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Filateli geçmişe ait bir uğraş değildir. Geçmişi anlayarak geleceği kurmanın yollarından biridir. Bir pul için araştırma yapmak, tarih okumaktır, coğrafya öğrenmektir, sanatla ilgilenmektir, farklı kültürleri tanımaktır. Bir koleksiyonu oluşturmak ise sabır, dikkat, derin araştırma ve emek işidir." ifadelerini kullandı.

Rami Kütüphanesi'nin serginin gerçekleştirildiği mekan olarak taşıdığı öneme de değinen Ağaoğulları, "Geçmişin izlerini taşıyan tarihi bir mekanda geleceğin koleksiyoncularını yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle Rami Kütüphanesi'nin yalnızca kütüphane değil, kültürün farklı alanlarında gençlerle buluştuğu bir merkez olmasının son derece değerli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız gençlerimize sanat sevgisini ve filateli kültürünü aşılamak"

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Acar da PTT'nin 186 yıllık köklü geçmişiyle pulları yalnızca bir posta aracı olarak değil, milletin hafızasını geleceğe taşıyan ve medeniyetin izlerini yansıtan vesikalar olarak gördüklerini belirtti.

Yeni sergide gençlere de yer verdiklerini aktaran Acar, "Amacımız gençlerimize sanat sevgisini ve filateli kültürünü aşılamak. Bu köklü medeniyet mirasını yeni nesillere taşımak. Bu güzel atmosferde gerçekleştirilmiş sergimiz, filateli kültürümüzün gelişmesine, genç nesillerimizin bu alana olan ilgisinin güçlenmesine ve ülkemizin zengin filateli birikiminin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Palmares Ödül Töreni" ise 3 Ekim'de düzenlenecek

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise konuşmasında filatelinin kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Filatelinin yalnızca sanatsal veya koleksiyonculuğa ilişkin bir faaliyet olmadığını belirten Beyoğlu, "Bir ülkenin milletin milli hafızasının, sosyolojisinin, kültürünün, sanatının geleceğe aktarılması için de vazgeçilmez bir eylem. Bizim tam da ilgi alanımızda yer alıyor. Bizim de hatrı sayılır bir koleksiyonumuz var." diye konuştu.

Serginin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni eden Beyoğlu, geçen yıldan itibaren bu etkinliğin bir geleneğe dönüşmesini istediklerini, gelecek yıllarda da filateli sevgisi etrafında federasyon ve derneklerle birlikteliği sürdürmeyi temenni ettiğini kaydetti.

Rami Kütüphanesi'nde 4 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek sergide, farklı temalara ilişkin pul koleksiyonlarının yanı sıra genç koleksiyonerlerin çalışmaları da görülebilecek.

Sergi kapsamında dereceye giren koleksiyonerlere ödüllerinin verileceği "Palmares Ödül Töreni" ise 3 Ekim'de düzenlenecek.

Kaynak: AA
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