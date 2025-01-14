Rami Kütüphanesi'nde Kitap Kulübü Etkinliği

Güncel

Rami Kütüphanesi'nin hazırladığı, kitap tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefleyen "Kitap Kulübü Okumaları" başladı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlik "Üç Farklı Alan, Üç Farklı Kitap, Üç Farklı Perspektif" temasıyla oluşturuldu.

Programda üç farklı kitap incelenerek, katılımcıların düşünce dünyasının zenginleştirilmesi ve interaktif bir tartışma ortamı sunulması amaçlanıyor.

Program takvimine göre bugün "Bibliyoterapi Okumaları" ile başlayacak etkinlikte klinik psikolog Ecem Yılmaz Öksüz moderatörlüğü üstlenirken, Engin Geçtan'ın kaleme aldığı "İnsan Olmak" kitabı incelenecek. 18 Ocak'ta "Teknoloji ve Kültür Okumaları" programıyla Esat Yılmaz moderatörlüğünde Orhan Toker'in "Dijital Baba'dan Mesaj Var! ve Sanal Dünyanın Gerçek Sorunları" kitabı ele alınacak.

Pınar Solhan yönetiminde 26 Ocak'ta Nurettin Topçu'nun "Var Olmak" eseri incelenecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için "ramikutuphanesi.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.