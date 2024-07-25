RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

(ANKARA) - RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek büyük avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Başakşehir sahadan 6-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5.dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davinson, 29., 49. dakikalarda Figueiredo, 43. dakikada Kemen ve 71.dakikada Piatek kaydetti . La Fioirata'nın tek golünü ise 58. dakikada Greco attı.
Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'da oynanacak.
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