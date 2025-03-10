Rana bebeğin ailesinin avukatı, "cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Rana bebeğin ailesinin avukatı, "cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana bebeğin ailesinin avukatı Hasan Yılmaz, sosyal medyada yer alan cinsel istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

10.03.2025 19:16
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Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana bebeğin ailesinin avukatı Hasan Yılmaz, sosyal medyada yer alan cinsel istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yılmaz, Başak Mahallesi'ndeki olayın yaşandığı boş arazide gazetecilere yaptığı açıklamada, Rana bebeğin otopsi işlemlerinin Konya Adli Tıp Kurumu Başkanlığında titizlikle gerçekleştirildiğini ve ön rapor düzenlendiğini söyledi.

Adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basında, resmi makamların açıklamalarına ve yürütülen soruşturmanın seyrine aykırı, asılsız ve spekülatif iddiaların dolaşıma sokulduğu gözlemlenmektedir. Bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir." diye konuştu.

"Kesinlikle cinsel istismar söz konusu değildir"

Ölü muayene ve otopsi tutanağının kendisinde de mevcut olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada dolaşan istismar olayı, otopsi yapılmadığı, ailenin zorla Suriye'ye gönderildiği ve bunu köpeklerin yapmadığı iddiaları kesinlikle asılsızdır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi tutanağında ceset üzerinde yapılan harici muayenede vücudun birçok yerinde hayvan ısırıklarının olduğu sabittir. Kesinlikle cinsel istismar söz konusu değildir. Kesin rapor için cesetten alınan olgular Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir."

Rana bebek hakkındaki asılsız iftiraların, ailenin acılarını daha da artırdığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Asılsız iddialara devam eden tüm sosyal medya hesapları ve mahalleye gelip halkı kışkırtan kişiler hakkında hukuki süreci başlatacağım. Aile yeterince yıpranmıştır. Elimde otopsi raporu mevcut, olay sadece köpek saldırısıdır. Savcılık ve ilgili birimler ihmali bulunan kişi ve kurumlar hakkında gerekeni yapacaklardır. Biz de gereken desteği sağlayacağız."

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, 7 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, yaralı bebek ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rana bebeğin ailesinin avukatı, 'cinsel istismar' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

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