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Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali 24. kez düzenleniyor - Son Dakika
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Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali 24. kez düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen 'Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali' 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl festivalin odağı İspanyol sineması olacak ve festivalde paneller, endüstri buluşmaları ve söyleşiler yapılacak.

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali 24. kez düzenleniyor
15.12.2023 - 14:07,  Güncelleme: 14:13
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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali" 24. kez sinemaseverlerle buluşacak.

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul'da konuk eden festival, 18-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Festivalin bu yılki odağı İspanyol sineması olacak. Hem İspanyol hem de Türk sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmlerin yer alacağı festivalde, paneller, endüstri buluşmaları ve söyleşiler yapılacak.

Randevu İstanbul'un grafik tasarımcısı Lal Korçan tarafından hazırlanan bu yılki afişte, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ile İspanya'nın 16. yüzyılda Doğu Endülüs'teki Roman halkı arasındaki kültürlerin etkileşimi sonucunda gelişen flamenkonun birlikteliği yer alıyor.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel duyurulara "randevuistanbul.com" adresi ile TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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