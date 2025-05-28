TAHLİYE EDİLDİ
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur'u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Rapçi Süleyman Burak Bodur Tahliye Edildi - Son Dakika
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