Rapor: Almanya'nın Vasıflı İşgücü Açığı Arttı

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BERLİN, 5 Haziran (Xinhua) -- Almanya Federal İstihdam Dairesi'nin (BA) yayımladığı rapora göre, Almanya'nın vasıflı işgücü açığı 2023 yılında hafif şekilde azalsa da "çok yüksek seviyelerde" seyretmeye devam etti.

Dairenin Salı günü yayımladığı yıllık rapora göre, her yedi meslekten yaklaşık birinde vasıflı işgücü açığı görülüyor. Değerlendirme kapsamındaki yaklaşık 1.200 meslekten 183'ünde boş pozisyonların doldurulmasında sıkıntı yaşandığı kaydedildi.

BA Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Nahles, darboğazdaki mesleklerde görülen gerilemenin, "iş başvurularındaki düşüş dikkate alındığında şaşırtıcı olmadığını" söyledi. Nahles, "Ancak işsizlikte son zamanlarda artış olmasına rağmen, şirketler vasıflı işgücü açığı nedeniyle çoğu zaman boş pozisyonları dolduramıyor" diye ekledi.

Nahles, "Demografik gelişmeler nedeniyle önümüzdeki yıllarda birçok kalifiye ve deneyimli işçi, işgücü piyasasından çıkmaya devam edecek" diye uyardı.

İşgücü açığı en belirgin şekilde hemşirelik ve tıbbi bakımla ilgili meslekler, beceriye dayalı meslekler, karayolu taşımacılığı, çocuk bakımı ve sosyal pedagoji alanlarında görülüyor. Bilgi teknolojileri sektörü ve inşaat planlaması alanlarındaki teknik meslekler de bu açıktan özellikle etkileniyor.

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) Mayıs ayı ortalarında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, kalifiye işçi açığı olmasaydı, Alman şirketler tam kapasiteyle ek 49 milyar euro (53,2 milyar ABD doları) gelir elde edebilecekti.

Öte yandan, IW bu açığın "gelecekte daha da büyümesinin muhtemel olduğunu" belirtti. Araştırmaya göre kayıp üretim potansiyelinin maliyeti 2027 yılına kadar 74 milyar euroya çıkabilir.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, yaşlanan nüfusu yüzünden göçe son derece bağımlı. Hükümet bu nedenle Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası'nda düzenlemeye giderek Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'da iş aramasını kolaylaştırdı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzenlenen yasanın son bölümlerinin Haziran başlarında yürürlüğe girmesi üzerine, "Ülkemizin yıllardır acil ihtiyaç duyduğu işgücü ve vasıflı işçilerin ülkemize gelebilmesini güvence altına alıyoruz. Bu, ülkemizin gelecekte canlılığını koruyabilmesi için kritik önem taşıyor" demişti.