Rapora göre Batı Şeria'da zeytin hasadında Filistinlilere 409 saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Rapora göre Batı Şeria'da zeytin hasadında Filistinlilere 409 saldırı düzenlendi

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Konsey raporuna göre, 1-21 Ekim'de Batı Şeria'da zeytin üreticisi Filistinlilere, arazilerine ve ağaçlarına yönelik 409 saldırı düzenlendi. Saldırıların 317'si gasbeden İsrailliler, 92'si İsrail ordusunca yapıldı; en çok saldırı 166 ile Nablus'ta kaydedildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı mevsiminde zeytin üreten Filistinlileri, arazilerini, tarım ekipmanlarını ve ağaçlarını hedef alan 409 saldırı düzenlediği bildirildi.

Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporunda, 1-21 Ekim tarihlerinde Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, zeytin üreticisi Filistinliler, arazilerini, tarım ekipmanları ve ağaçlarını hedef alan 409 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu saldırıların 317'sinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 92'sinin de İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin saldırılarla Filistinli ailelerin mahsullerinden mahrum bırakılmasının amaçlandığı belirtilen raporda, Filistinli çiftçilerin tarlalarına ulaşmasının engellendiği, arazilerini terk etmeye zorlandığı, zeytinlerinin çalındığı ve ağaçları ile tarım ekipmanlarının tahrip edildiği kaydedildi.

En çok saldırı Nablus'ta kayda geçti

Rapora göre, İsrail güçlerinin saldırıları en çok işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yoğunlaştı. Nablus'ta 166 saldırı kayda geçerken, Selfit'te 91, Ramallah ve el-Bire'de 69, Cenin'de 36, El Halil'de 30, Kalkilya'da 9, Beytüllahim'de 5 ve Kudüs'te de 3 saldırı gerçekleşti.

Saldırıların yüzde 63'ünün Nablus ve Selfit'te meydana geldiğine dikkati çekilen raporda, yolların sürekli hedef alınması nedeniyle Filistinli çiftçilerin arazilerine giderken, hasat sırasında, ürünlerini taşırken ve evlerine dönerken saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Filistinli çiftçilere doğrudan 287 saldırı düzenlendi

İsrail güçlerince Filistinli çiftçileri doğrudan hedef alan 287 saldırı düzenlenirken, 149 yıldırma ve 50 darp olayı, 29 hareket özgürlüğünün engellenmesi ve araziye erişimin kısıtlanması, hasat sırasında 18 gözaltı ve zeytinliklerde 15 alıkoyma vakası yaşandı.

Filistinli çiftçilere biber gazı sıkılması ve üzerlerine göz yaşartıcı gaz bombası atılmasına ilişkin 14 olayın kaydedildiği raporda, 11 olayda Filistinlilere doğrudan ateş açıldığı belirtildi.

Nablus'un Burka beldesinde zeytin hasadı yaparken Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateşle yaralanan Ali Hasan Bizari, 7 Ekim'de hayatını kaybetti.

Filistinli çiftçilerin yanı sıra zeytin ağaçları, araziler, ekipmanlar ve zeytin hasadıyla bağlantılı mülklere yönelik 122 saldırının kayda geçtiği aktarıldı. Bu saldırıların 57'sinin zeytinlerin çalınması, 23'ünün tarım ekipmanlarına el konulması, 12'sinin zeytin ağaçlarının tahrip edilmesi, 11'inin ağaçların kesilmesi veya kökünden sökülmesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Zeytin ağacı olan arazilerin ateşe verildiği 7, mülklerin yakıldığı 4 ve arazilerin buldozerle tahrip edildiği 3 saldırının kaydedildiği belirtildi.

Zeytin hasadının korunması gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, Filistinlilerin arazilerine özgürce erişebilmeleri, bu arazileri kullanabilmeleri ve ürünlerini güvenli bir şekilde taşıyabilmeleri için koruma sağlanması istendi.

Saldırıların durdurulması ve faillerden hesap sorulması çağrısı yapılan açıklamada, engelleme, şiddet ve hırsızlığın devam etmesinin Filistinli ailelere giderek artan insani ve ekonomik maliyet yüklediği, toprağı işlemeyi sürdürme imkanlarını zayıflattığı vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması, çiftçilerin korunması ve silahlı gücün Filistinlileri topraklarından ve geçim kaynaklarından mahrum bırakma aracına dönüştürülmesinin önlenmesi için somut adımlar atılması istendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rapora göre Batı Şeria'da zeytin hasadında Filistinlilere 409 saldırı düzenlendi - Son Dakika
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