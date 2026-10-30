Rapora göre Nijerya'da gözaltında ölen 37 kişi idrar ve ter içmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Rapora göre Nijerya'da gözaltında ölen 37 kişi idrar ve ter içmek zorunda kaldı

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Nijerya'nın Minna'daki NSCDC merkezinde 12 metrekarelik hücrede tutulan yaklaşık 50 erkeğin 16-17 Eylül'de aşırı kalabalık ve susuzluk nedeniyle idrar ve ter içmek zorunda kaldığı raporda belirtildi. Raporda aralarında 14 çocuk da bulunan bu erkeklerden 37'si öldü.

Nijerya'da gözaltında hayatını kaybeden 37 kişinin, aşırı kalabalık ve susuzluk nedeniyle idrar ve ter içmek zorunda kaldığı, soruşturma komitesinin raporuyla ortaya konuldu.

Raporda, aralarında 14 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 50 erkeğin, Nijer eyaletinin başkenti Minna'daki Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği (NSCDC) merkezinde yaklaşık 12 metrekarelik bir hücrede tutulduğu belirtildi.

İçme suyunun bulunmadığı ve tuvaletin çalışmadığı hücrede tutulan 37 kişinin, 16 Eylül akşamı ile 17 Eylül sabahı arasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Jonathan Kure başkanlığındaki soruşturma komitesi, gözaltındaki kişilerin aşırı kalabalık, yetersiz havalandırma ve kötü hijyen koşullarına maruz bırakıldığını tespit etti.

Raporda, nefes almakta güçlük çeken, aşırı susuzluk ve terlemeden şikayet eden tutukluların defalarca yardım istediği ancak görevli personelin bu çağrılara karşılık vermediği aktarıldı.

NSCDC sağlık personelinden Mariam Nelson, komiteye verdiği ifadede, boğulma riskine karşı hücre görevlilerini uyardığını ve havalandırmanın sağlanabilmesi için metal kapının kilitlenmemesini tavsiye ettiğini belirtti. Ancak görevlilerin bu tavsiyeyi dikkate almadığı kaydedildi.

Cephanelik görevlisi Ahmed Abubakar Wushishi de 17 Eylül'de 01.00-02.00 saatlerinde hücreden çığlıklar ve kapıya vurma sesleri duyduğunu anlattı.

Wushishi, gece nöbetindeki görevliye hücrenin açılmasını önerdiğini ancak şüphelilerin kaçabileceği gerekçesiyle üstlerinden silahlı destek olmadan kapının açılmaması yönünde talimat aldığını söyleyen görevlinin bu öneriyi reddettiğini aktardı.

Salgın hastalık açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddiası

Soruşturma komitesi, olayın ardından görevden uzaklaştırılan NSCDC Nijer Eyaleti Komutanı Siyaka Suberu'nun, ölümlerin bir salgın hastalıktan kaynaklandığı yönünde bir açıklama hazırlayarak yayımladığını bildirdi.

Komite, söz konusu açıklamanın tıbbi ve adli bulgularla desteklenmediğini belirterek bunun olayın gerçek nedenlerini gizlemeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu değerlendirdi.

Raporda, hayatını kaybedenlerden yalnızca 3'üne otopsi yapılabildiği, diğer cenazelerin ise sağlık ekibi bölgeye ulaşmadan önce defnedildiği kaydedildi. Toksikolojik incelemelerin sonuçlarının henüz tamamlanmadığı belirtildi.

37 kişi gözaltında öldü

Niger eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alınmıştı. NSCDC tesisinde tutulan bu kişilerden 37'si, 17 Eylül'de gözaltında hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sorumluların cezalandırılmasını ve el konulan kişisel eşyalarının kendilerine iade edilmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, olayla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatı vermişti.

Tinubu, yasa dışı madencilikle suçlanan kişilerin, devlet gözetiminde bulundukları süre boyunca yaşam, insan onuruna saygı ve insani muamele görme haklarına sahip olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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