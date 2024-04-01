Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 89,56 )
Son Dakika › Güncel › Rasim Arı, AK Parti adayı Mehmet Savran'ı geride bıraktı - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin sonuçlarına göre, Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürdü. Seçim sonrası konuşan Alinur Aktaş ise oy sayısının azaldığını belirtti.
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