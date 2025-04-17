ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adliyeye sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Kütahyalı, polis aracıyla Bolu Adalet Sarayı'nın arka girişindeki otoparktan adliyeye getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vereceği öğrenildi.
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