Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde 19 yaşındaki S.Y'nin 4 Mayıs'ta av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 Mayıs'ta çevreye rastgele ateş açan S.Y. polis ekiplerince yakalanmış, bir gün önce ağabeyiyle yaşadığı sorun yüzünden bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.
