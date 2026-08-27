Ratko Mladic'in Ölümü - Son Dakika
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Ratko Mladic'in Ölümü

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Srebrenitsa Soykırımı'nın suçlusu Ratko Mladic, Lahey'de 84 yaşında öldü.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in öldüğü bildirildi.

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyonunun (RTRS) haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic, insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde öldü.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), 2017'de Mladic'i soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bularak müebbet hapse mahkum etmişti.

Mladic, Boşnak sivillere yönelik zulüm, imha, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna Kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti.

İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Bosna Kasabı" olarak da anılan Mladic, mahkeme kararlarına ve çok sayıdaki delile rağmen Sırbistan'da ve Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde bazı kesimlerce "kahraman" olarak görülüyordu.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

ICTY tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ratko Mladic'in Ölümü - Son Dakika

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