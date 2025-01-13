Rauf Denktaş 13. yılında anıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında andı.
Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs Türk davasının yılmaz savunucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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