Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi, 27 Şubat'ta Hizmete Açılacak

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi, 27 Şubat Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Ayvalık'ın sanat yolculuğuna güçlü bir adım olarak eklendi" dedi.

Ayvalık Belediyesi, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ni 27 Şubat'ta hizmete açmaya hazırlanıyor. 300 kişilik koltuk kapasitesiyle hizmet verecek merkezin açılışına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da katılacak.

Ergin, kentte yılda 300'ün üzerinde etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Her tiyatro, her gösterim, her film, her konferans, her kitap tanıtımı, her buluşma; daha fazla insana ulaşma arzumuzu da doğaldır ki beraberinde getirdi. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde, hayırsever iş insanımızın çok değerli desteğiyle hayat bulan Rauf Denktaş Kültür Merkezi, yeni bir halka olarak; Ayvalık'ın sanat yolculuğuna güçlü bir adım olarak eklendi" diye konuştu.

300 kişilik salonunun yalnızca bir mekan değil, yeni hikayelerin ve duyguların buluşma noktası olacağını dile getiren Ergin, "Bu anlamlı salonun tamamlanmasına sundukları değerli katkılar nedeniyle Nesrin–Fikret İnce Ailesi'ne, hem belediye hem de Ayvalık'ın sanatseverleri adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu katkı, yalnızca bir yapıya değil; kentin kültürel geleceğine verilmiş çok değerli ve çok kıymetli bir destektir" ifadelerini kullandı.