Raziye'ye Renkli Balonlarla Destek - Son Dakika
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Raziye'ye Renkli Balonlarla Destek

Raziye\'ye Renkli Balonlarla Destek
31.05.2025 19:37
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Denizli'de Raziye Birgül Sar için hastane bahçesinde gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

Denizli'de, ender görülen genetik bir hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar'a destek olmak için hastane bahçesinde buluşan yüzlerce kişi, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Kentte yaşayan Neriman ve Ayhan Sar çiftinin kızı Raziye Birgül Sar'da, 2 yaşındayken ender görülen genetik bir hastalık teşhis edildi.

Sar, hastalık sürecinde Seyyid Emir Sultan Camisi'ndeki cami çocuk buluşmalarına katıldı, Filistinli çocuklara destek olmak için düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak yer aldı.

Hastalığı ilerleyen ve Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören Sar, etkinliklerine katıldığı caminin imamı Muhammed Oğuzalp'e arkadaşlarını görmek istediğini söyledi.

İmam Oğuzalp de öğrencisinin bu isteğini yerine getirerek, çocuğun arkadaşları ve ailelerini hastane bahçesinde buluşturdu.

Hastane odasındaki pencereden kendisi için toplanan arkadaşlarını ve yanlarındaki çoğunluğu Filistin bayrağı renklerindeki balonları gören Sar, uzun süre pencereden ayrılmadı.

Katılımcılar daha sonra ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Balonlar uçurulurken bazı çocuklar ve aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

İmam Oğuzalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Raziye kızımız bizim yaklaşık 7-8 yıldır yapmış olduğumuz sabah namazı, cami çocuk buluşmalarımıza geliyordu. Doğduğu günden beri de Raziye hastaydı. Geçen gün hastanede ziyaret ettiğimde benden bir isteğinin olup olmadığını sordum. Bana 'camide olduğu gibi arkadaşlarım hastaneye gelip Gazze'nin renklerini taşıyan balonları havaya uçurabilirler mi' diye söyledi. Hemen çocuklarımıza mesaj attık. Gördüğünüz gibi anne babalarıyla beraber çocuklarımız Raziye kızımız da karşıda, yukarıda bizi izliyor. Onu mutlu etmek, onun arzusunu yerine getirmek için bir araya geldik. Böyle bir güzellik ortaya çıktı." dedi.

Katılımcılardan Saniye Arıöz de Raziye'nin içten, duygulu, en ufak şeyle mutlu olabilecek bir çocuk olduğunu ifade ederek, "Filistinli kardeşlerimizin davasını kendi davası bilip o kadar halsizken her etkinliğe katıldı. Şimdi de biz onu mutlu edebilmek adına bu etkinliği yaptık. Tek tesellimiz biraz daha tebessümle mutlu olması için bugün buradayız." diye konuştu.

Raziye'nin arkadaşı Sare Arıöz ise Raziye'yi çok sevdiğini belirterek, bir an önce iyileşmesini diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Raziye'ye Renkli Balonlarla Destek - Son Dakika

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