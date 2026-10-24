RCC Genel Sekreteri Kapetanovic, 25 ülkenin desteğiyle bölgesel sahiplenmeyi savundu

İSTANBUL/ MUHAMMET TARHAN/TUĞBA ALTUN/FATMA ZEHRA SOLMAZ - Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) Genel Sekreteri Amer Kapetanovic, bölgesel sahiplenme ilkesinin önemine işaret ederek, "Bu bizim bölgemiz, bizim coğrafyamız. Eğer bunu bu şekilde anlar ve hareket edersek, bir değişim sağlayabiliriz." dedi.

Kapetanovic, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın önemi ve diyaloğu desteklemedeki rolüne ilişkin Kapetanovic, Türkiye'nin bu konudaki rolünü ve küresel gelişmelerden kaynaklı konferansın zamanlamasını takdir ettiğini belirterek, onlarca kriz ve savaşın olduğu bu dönemde arabuluculuk için birilerinin adım atarak sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Kapetanovic, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, bölgeler arası bir güç olmasının ve bu konferansı düzenlemesinin yanı sıra Türkiye'nin Balkan Barış Platformu ve kurul üyesi olduğu RCC'deki faaliyetlerine değindi.

Bu şekilde Türkiye'nin Avrupa'nın güneydoğusundaki bölgesel işbirliğini ve RCC'nin Balkanlar'ın batısından Avrupa'nın güneydoğusuna doğru genişleyen faaliyetlerini desteklediğini anlatan Kapetanovic, sosyoekonomik konuların yanı sıra güvenlik işbirliğinin de önemini vurguladı.

Kapetanovic, kurulda yer alan 25 ülkenin desteğinin onlara çok yardımcı olduğunu kaydederek, bölgedeki ortaklar arasındaki güveni ve ortak çıkarları gözetmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Balkanlar bölgesinde istikrarın sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Kapetanovic, Balkanların batısında bölgesel işbirliğinin sağlanmasının Avrupa Birliği (AB) ile de sosyal ve ekonomik bir yakınlaşma sağlayabileceğine işaret ederek, bu bağlamda gerçek bir kararlılık gördüğünü dile getirdi.

Kapetanovic, bölgede ekonomik büyüme ve insanların daha iyi yaşam koşullarında yaşaması için birlikte çalıştıklarına değinerek, insanların somut sonuçlar beklediğine ve sürecin hızlanması gerektiğine işaret etti.

Bölgeler arası bağlantısallığın önemi

Bölgeler arası bağlantısallığın öneminin altını çizen Kapetanovic, "Batı Balkanlar, Güneydoğu Avrupa, Orta Asya. Bu çok önemli. Herkesi kapsayan bir kuruluş olarak RCC'yi en büyük bölgesel işbirliği konseylerinden ve bunu yapmak için en büyük merkezlerden biri olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kapetanovic, Bölgesel İşbirliği Konseyinin (RCC) başarısının, birleştirici ve ikna edici gücü ile bölgesel sahiplenme ilkesini benimsemesinden kaynaklandığını vurguladı.

Kendilerine ne yapılması gerektiğini söyleyecek birine ihtiyaç duymadıklarına dikkati çeken Kapetanovic, "Bu bizim bölgemiz, bizim coğrafyamız. Eğer bunu bu şekilde anlar ve hareket edersek, bir değişim sağlayabiliriz." dedi.

Kapetanovic, bu tür bir yaklaşımın, Batı Balkan ülkelerinin sosyal ve ekonomik yakınlaşma açığını kapatarak AB'ye yaklaşmayı sürdürmelerine yardımcı olacağına işaret ederek, bunun Güneydoğu Avrupa'da işbirliği sürecine de katkı sağlayacağını belirtti.