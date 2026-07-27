Recci: Hizbullah İran'a Bağlı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Hizbullah'ın özünde İran'a bağlı olduğunu, Hizbullah silahsızlandırılmadan askeri ve siyasi kanatları arasında ayrım yapılamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Hizbullah'ın "özünde İran'a bağlı olduğunu" ifade eden Recci, Hizbullah'ın kendisini "Lübnan direnişi" olarak değil, "Lübnan'daki İslami Direniş" olarak tanımladığını, bunun da ulusal çerçevenin ötesine geçen bir ideolojiyi yansıttığını belirtti.

Recci, "Hizbullah silahsızlandırılmadan askeri ve siyasi kanatları arasında ayrım yapılamaz." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümeti, Ağustos 2025'te ülke genelinde silahların devlet tekelinde toplanması amacıyla orduya kapsamlı bir plan hazırlama görevi vermişti. Hizbullah ise silahlarını devretmeyi reddederek bu sürece karşı çıkıyor.