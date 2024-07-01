Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Somali'nin bağımsızlık günü kutlaması - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Somali'nin bağımsızlık günü kutlaması

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde bağımsızlık günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Somali Sağlık Bakanı, milletvekilleri ve hastane yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, hastane başhekimi mutluluğu paylaşmanın gururunu dile getirdi. Etkinlikte Somali'nin geleneksel oyunları sergilendi ve şarkılar seslendirildi. 1 Temmuz 1960'ta gerçekleşen birleşme her yıl ülkede ve yurt dışında kutlanıyor.

01.07.2024 16:46
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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Somali'nin bağımsızlık günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bağımsızlık günü etkinliğine Somali Sağlık Bakanı Dr. Ali Hajiadam Abubakar, milletvekilleri, hastane yöneticileri ve davetli misafirler de katıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Arslan, kutlamada yaptığı konuşmada, " Kurban Bayramı'nda hastanede yatan hastaları tek tek ziyaret edip üzüntülerini paylaştığımız gibi, bu mutlu günde de yanlarında olmak ve mutluluğu paylaşmak oldukça gurur verici." dedi.

Etkinlikte Somali'nin geleneksel oyunları sergilendi ve şarkıları seslendirildi.

Somali'nin güney bölgelerinin İtalyan sömürgesinden kurtulması ve İngiliz sömürge yönetiminden ayrılan kuzey bölgesiyle 1 Temmuz 1960'ta birleşmesi her yıl ülkede ve yurt dışında yaşayan Somalililer tarafından kutlanıyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Somali'nin bağımsızlık günü kutlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Somali'nin bağımsızlık günü kutlaması - Son Dakika
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