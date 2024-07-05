Redd, 20. yılını kutlarken yeni müzikal serisini başlattı

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Rock ve indie müzik grubu Redd, 20. yılını kutlamaya hazırlanırken, yeni müzikal serisini müzikseverlerle buluşturacak.

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'den oluşan grup, serinin ilk teklisinde Sezen Aksu'nun söz ve müziğini yazdığı, daha önce Hande Yener'in seslendirdiği "Kibir" şarkısını yeniden yorumladı.

Bugün dijital platformlarda yayınlanan şarkının miksajı, grubun davulcusu Berke Özgümüş tarafından yapılırken, mastering Grammy ödüllü Evren Göknar'ın imzasını taşıyor. Şarkının klibini ise İmre Haydaroğlu çekti.

Yayımladıkları her projede sadece kendi şarkılarına yer veren topluluk, müzikal seride cover şarkıları yorumlayacak.