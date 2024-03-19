Gazze Şeridi\'nde Filistinliler Temiz Su İçin Uzun Kuyruklar Oluşturuyor

Muş Valisi Avni Çakır, Yaşlılara Saygı Haftası'nda mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlıların önemine vurgu yaparak, onlara destek olmanın ve saygı göstermenin bir vefa borcu olduğunu belirtti. Çakır, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle toplumsal hafıza olduğunu ve geleceğe ışık tuttuğunu ifade etti.