 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde idrak edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde idrak edildi

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Vatandaşlar, camilere gelerek Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Şanlıurfa'da vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurarak Hazreti İbrahim'in doğduğu makamı ziyaret etti. Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde yapılan programda ise imam hatip Necmeddin Ceylan Kur'an-ı Kerim okudu ve İl Müftü Vekili Abdullah Bekiroğlu vaaz verdi. Adıyaman'da Altınşehir Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu vaaz verdi ve dua edildi. Kilis'te Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde yapılan programda ise Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde idrak edildi
11.01.2024 - 21:41,  Güncelleme: 21:42
Abone Ol

Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde idrak edildi.

Gaziantep

Gaziantep'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar, Dergah Camisi'nde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cemaate ikramda bulunuldu.

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Abdulhamithan Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Malatya

Malatya'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kernek Karagözlüler Camisi'deki programda, imam hatip Necmeddin Ceylan Kur'an-ı Kerim okudu.

Okunan mevlidin ardından İl Müftü Vekili Abdullah Bekiroğlu, vaaz verdi.

Darende ilçesinde de tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde vatandaşlar camiye gelerek dua etti.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından namaz çıkışı vatandaşlara, Somuncu Baba sebil ekmeği ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman Müftülüğü tarafından Altınşehir Camisi'nde program düzenlendi.

Burada İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, vaaz verdi, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis

Kilis Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde yatsı namazı öncesi verilen vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Regaib Kandili, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde idrak edildi - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement