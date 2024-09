Reha Erdem filmleri Smithsonian Ulusal Asya Sanatı Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak

Güncel

Yönetmen ve senarist Reha Erdem'in filmleri, ABD'de dünyanın önde gelen müzelerinden Smithsonian Ulusal Asya Sanatı Müzesi'nde (The National Museum of Asian Art) izleyiciyle buluşacak.

Program kapsamında Erdem'in 2006 yapımı "Beş Vakit" filmi, 2016 yapımı "Koca Dünya" filmi ve 2023'te imza attığı "Neandria" filmi, 13-15 Eylül'de beğeniye sunulacak.

"Koca Dünya" 13 Eylül'de 19.00'da izlenebilecek. "Beş Vakit" 14 Eylül'de, "Neandria" ise 15 Eylül'de 14.00'te gösterilecek.

Erdem, Washington DC'deki Amerikan Türk Derneği ile ortaklaşa gerçekleşecek gösterimlere katılarak, seyircilerin sorularını da yanıtlayacak.