Reha Muhtar çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Reha Muhtar çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti

03.06.2026 11:37  Güncelleme: 11:39
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Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, gazeteci Reha Muhtar'ın çoklu organ yetmezliği sonucu 3 Haziran 2026'da vefat ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, gazeteci Reha Muhtar'ın "çoklu organ yetmezliği" sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, gazeteci Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Görgülü, şunları kaydetti:

"Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür."

Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran 2026, saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Reha Muhtar çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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